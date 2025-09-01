Dnevni horoskop, Ribe, 01. 09. 2025.

Ljubav Definitivno ste prekrižili loše mišljenje o sebi, a to je jako važna i velika stvar. Promijenili ste film u glavi, i odmah vam se događaju čuda!

Posao Postali ste brži i smisleniji u svezi pregovora i dogovora. Hrabro ulazite u bitke na raznim bojišnicama života, a posebno onim poslovnim.

Zdravlje Prestali ste se plašiti za vlastito zdravlje. Pobijedili ste vaše unutarnje neprijatelje. Sami ste sebe disciplinirali na jedan pozitivan način.

