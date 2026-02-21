Razbijen lokot, okrenute kamere. Nakon dramatične objave uslijedio preokret: 'Ja sam to napravio'

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković objavio je kako je netko opet otvorio zaključani ulaz za Bužu.

"Iako smo do sada više puta upozoravali kako vrata na Buži zaključavamo prvenstveno zbog sigurnosti najmlađih (podsjećam, škola je u neposrednoj blizini), sinoć su delinkventi ponovno djelovali. Slomljen je katanac, cementirana rupa u koju ulazi kračun, a nadzorne kamere su okrenute, dok je jedna prekrivena krpom. Nažalost, pojedince očito zanima samo i jedino vlastita korist i inat. Kome, zašto i u čijem interesu, teško je reći. Ono što je sigurno jest da ovakvo ponašanje ugrožava sigurnost djece kao i svih onih koji nisu upoznati s tim koliko Buža zna biti opasna. Grad će sanirati štetu, a slučaj je prijavljen nadležnim službama. Još jednom apeliram na odgovornost i savjest", objavio je Franković.

Podsjetimo, kako se početkom godine upravu tu dogodila tragedija u kojoj je poginuo muškarac. On se u podnožju dubrovačkih zidina, odnosno na Buži, fotografirao na stijenama s obitelji. Snažni valovi povukli su ga u more, nakon čega je krenula potraga za nesretnim muškarcem. Nakon nekoliko sati pronašli su njegovo tijelo i izvukli ga iz mora.

Odazvo se Legaz

Nakon što objavljenih fotografija dubrovačkog gradonačelnika, javio se Igor Legaz koji tvrdi kako je on uklonio katanac za kojega kaže da je postavljen ilegalno, piše Dubrovački dnevnik.

Legaz je dugogodišnji aktivist koji se ističe borbom za pristup pomorskom dobru i javnim prostorima uz more - osobito protiv, kako tvrdi, zabrana, zaključavanja ili komercijalnog iskorištavanja plaža i kupališta koja bi trebala biti otvorena svima.

Legaz je snimio video na kupalištu 'Buža Zvijezda', gdje se kako kaže, došao kupati uz sunčan dan. "Maloprije čitam na jednom portalu gradonačelnik govori da je netko provalio, zamislite provalio katanac na vratima od Buže. Nije rekao tko je", rekao je Legaz u početku videa, a zatim je otišao do spornih vrata.

'Otvorena su jer sam ih ja otvorio'

"To su ta vrata, koja su sada otvorena. Otvorena su jer sam ih ja otvorio, a ja sam ih otvorio tako što sam maknuo katanac. Katanac je stavljen ilegalno. Stavljen je komad metala da ljude spriječi da dođu do mora. Za druge me se ne tiče, ovdje je ključno da je katanac stavljen da mene, Igora Legaza, spriječi da dođem do mora. Ja, Igor Legaz, ću svaki put maknuti katanac ako mi on smeta da dođem do mora, ali svaki put", rekao je i ustvrdio kako se katanac nalazi "na javnom kupalištu i bez ikakvog razloga".

"Vidite ove kamere, one su tu postavljene ciljano da kada ja, Igor Legaz, maknem katanac, da onda Grad Dubrovnik šalje video snimke kako je Igor Legaz ovo ili ono. Zato su izokrenute prema nebu da Grad Dubrovnik ne može zloupotrebljavati snimke za potpuno krive svrhe", rekao je Legaz i ustvrdio kako ga "katanac neće spriječiti da dođe na kupalište".

"Grad se pretvara u Importanne, Rixos, ALH iz vremena Gorana Štroka. Blokira ljudima prilaz do mora. Ja ću uvijek sebi otvoriti put, nema ali! Nema sentimentalnosti ni patetike, takav je zakon i tako će biti", ustvrdio je.

"Prije jedno pola sata bili su policajci, zatekli su me na kupalištu, pitali su me i ja sam im sve kazao i to je to", zaključio je.

Iz policije su potvrdili, za Dubrovački dnevnik, kako je kriminalističko istraživanje u tijeku, zbog čega ne mogu davati više informacija o slučaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Lučki kapetan o tragediji utapanja pod dubrovačkim zidinama: 'Ovo nije prvi put'