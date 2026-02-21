Slovačka zaprijetila Ukrajini: 'Bez ruske nafte nema ni struje! Imate dva dana'

Slovački premijer Robert Fico zaprijetio je u subotu da će prekinuti hitnu opskrbu Ukrajine električnom energijom ako Kijev u roku od dva dana ne poduzme korake za nastavak slanja ruske nafte prema Slovačkoj preko ukrajinskog teritorija, koje je u prekidu gotovo mjesec dana.

Slovačka je, uz Mađarsku, jedna od samo dvije zemlje EU-a koje se još uvijek oslanjaju na značajne količine ruske nafte dopremljene putem naftovoda Družba iz sovjetskog doba preko Ukrajine. Obje zemlje također imaju čelnike koji održavaju bliske odnose s Moskvom, prkoseći uglavnom proukrajinskom europskom konsenzusu.

Isporuka ruske nafte kroz glavni naftovod Družba prekinuta je od 27. siječnja, kada je, prema tvrdnjama Kijeva, ruski napad dronom pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Slovačka i Mađarska postale su ovog tjedna sve glasnije u zahtjevima za nastavkom isporuke.

Osigurali su 18 posto

Slovačka je također važan izvor europske električne energije za Ukrajinu, koja joj je potrebna jer su ruski napadi oštetili njezinu mrežu. Stručnjaci iz energetskog sektora navode da je Slovačka prošlog mjeseca osigurala 18 posto rekordnog ukrajinskog uvoza električne energije.

"Ako isporuka nafte Slovačkoj ne bude nastavljena u ponedjeljak, tražit ću od SEPS-a, državnog dioničkog društva, da zaustavi hitnu isporuku električne energije Ukrajini", poručio je Fico u objavi na mreži X.

Ukrajina je predložila alternativne tranzitne rute za otpremu nafte u Europu dok traju hitni popravci naftovoda. U pismu u koje je Reuters imao uvid, ukrajinska misija pri EU-u predložila je pošiljke putem ukrajinskog sustava za transport nafte ili pomorskim putem, što bi potencijalno uključivalo naftovod Odesa-Brody koji povezuje glavnu ukrajinsku luku na Crnom moru s EU-om.

"Ukrajina dosljedno ponavlja svoju stalnu spremnost da osigura transport nafte unutar dostupnog zakonskog okvira", stoji u pismu.

Od listopada prošle godine Rusija je pojačala napade dronovima i projektilima na ukrajinski energetski sustav, uništavajući opskrbu strujom i toplinom te ostavljajući milijune Ukrajinaca u dugotrajnom mraku tijekom iznimno niskih zimskih temperatura.

Tijekom cijelog rata, koji je počeo ruskom invazijom u punom opsegu, čija četvrta obljetnica pada u utorak, Ukrajina je dopuštala da se njezin teritorij koristi za izvoz ruske energije u Europu, koji je drastično smanjen, ali ne i potpuno zaustavljen.

