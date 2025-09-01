Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 09. 2025.

Ljubav U vašem ljubavnom životu previše je pitanja, a premalo odgovora. Upoznati ćete zanimljive ljude, i to će vam pomoći da izronite iz depresije.

Posao Osim umjetničkih, počele su vas zanimati i vaše financijske perspektive. Raspored zvijezda na nebu ne ukazuje na brzopotezni profit.

Zdravlje Već ste danima prehlađeni. Virusi i bakterije ne pokazuju namjeru da vas ostave na miru. Razmišljajte pozitivno i vaš dobri duh će pobijediti.

