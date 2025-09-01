Dnevni horoskop, Jarac, 01. 09. 2025.

Jarac /

Ljubav Gubite vjeru u bolje sutra, i to je nešto nad čime biste se trebali zamisliti. Pesimizam nije rješenje. Život je igra, velika kozmička predstava.

Posao Popraviti ćete komunikaciju sa suradnicima. Nakon što se otvorite drugima, postati će vam jasnije da vaši poslovni problemi nisu nerješivi.

Zdravlje Pritisnula vas je unutarnja kočnica i ne uspijevate je otkočiti. Dobro bi vam došla neka kreativna djelatnost. Sami sebe u glavi reprogramirajte.

