Užas u susjednoj zemlji: Dječak (2) umro nakon što je primio donorsko srce s ozeblinama

Dječak Domenico (2), koji je krajem prosinca primio donorsko srce, preminuo je jutros u bolnici Monaldi u Napulju, potvrdio je odvjetnik obitelji. Smrt je nastupila nešto prije 9.30 sati, nakon, kako je bolnica priopćila, "naglog i nepovratnog pogoršanja kliničkog stanja".

Slučaj koji je već tjednima potresao talijansku javnost sada je dobio tragičan kraj. Prema navodima, srce koje je Domenicu transplantirano bilo je teško oštećeno jer je tijekom transporta došlo u izravan kontakt sa suhim ledom. Zbog okolnosti prijevoza organa tužitelji su otvorili istragu, a šestero medicinskih djelatnika nalazi se pod službenom istragom, piše BBC.

Obiteljski odvjetnik Francesco Petruzzi izjavio je da je organ stigao "oštećen ozeblinama" nakon što je prevezen više od 800 kilometara, od Bolzana do Napulja. Prema njegovim riječima, srce je bilo transportirano u neadekvatnom spremniku s ledom, bez termometra koji bi medicinskom timu signalizirao iznimno nisku temperaturu.

'Vrijeme za odgovornost počinje'

Domenico je gotovo dva mjeseca bio priključen na aparate za održavanje života u napuljskoj bolnici. Prošle srijede vijeće pedijatrijskih specijalista zaključilo je da njegovo zdravstveno stanje ne dopušta novu transplantaciju. Liječnici su pritom upozorili da bi daljnje održavanje na aparatima moglo ozbiljno ugroziti njegova pluća, jetru i bubrege.

Nakon odluke liječničkog vijeća, odvjetnik Petruzzi poručio je da obitelj traži uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju.

"Ako je vrijeme nade završilo, onda je počelo vrijeme za odgovornost", izjavio je.

Dječakova majka, Patrizia Mercolino, uputila je apel papi da pomogne njezinom sinu.

Talijanski ministar zdravstva Orazio Schillaci ranije je izjavio da se "mora apsolutno razjasniti što se dogodilo".

"To dugujemo djetetu, obitelji, ali i svim Talijanima", rekao je. "Imamo izvrstan nacionalni zdravstveni sustav, koji se znao nositi i gotovo uvijek riješiti složene situacije. Stoga vjerujem da građani ne bi trebali izgubiti povjerenje", dodao je ministar.

