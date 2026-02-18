Bolesnog dvomjesečnog dječaka deportirali: Priča koja je šokirala SAD dobila nastavak

Dvomjesečnog dječaka, koji se razbolilo dok je bio u pritvoru s majkom u prihvatnom centru za obitelji u Teksasu, deportiran je s roditeljima. Prije toga beba i roditelji bili su oko tri tjedna u pritvoru američke Službe za imigraciju i carinu (ICE).

Informaciju je na društvenoj mreži X objavio demokratski kongresnik iz Teksasa, Joaquin Castro, prenosi Newsweek.

Prema njegovim navodima, dječak Juan Nicolás dugo je imao respiratorne poteškoće te su ga prevezli u bolnicu, a potom vratili u pritvor u Centar za obiteljski smještaj u Dilleyju.

Ubrzo je i deportiran. Nadležne službe još nisu potvrdile točan datum niti odredište deportacije.

"Nakon razgovora s njihovim odvjetnikom mogu potvrditi da su Juan, njegova 16-mjesečna sestra, majka i otac deportirani", objavio je Joaquin Castro u utorak navečer.

Centrom u Dilleyju upravlja privatna tvrtka CoreCivic. Novinari su zatražili komentar od američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, no odgovor nije odmah stigao.

Spornih praksi nema kraja

Deportacija bolesne dojenčadi ponovno je otvorila raspravu o uvjetima u centru u Dilleyju, gdje su ranije zagovornici ljudskih prava i medicinski stručnjaci upozoravali na nedostatnu pedijatrijsku skrb, nedavne slučajeve ospica te dugotrajno zadržavanje djece.

Administracija predsjednika Joe Biden ukinula je praksu obiteljskog pritvora 2021. godine, no savezna vlada ju je kasnije ponovno uvela tijekom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je izazvalo nove kontroverze oko sigurnosti i skrbi za djecu u tim ustanovama.

Ministarstvo domovinske sigurnosti više puta navodilo je da pritvorenici primaju odgovarajuću medicinsku skrb, hranu, vodu i osnovne potrepštine, dok CoreCivic naglašava da su zdravlje i sigurnost pritvorenika prioritet.

Prema sudskim podnescima i izvješćima organizacija za zaštitu prava migranata, u centru se bilježe problemi s pravodobnim pristupom pedijatrijskoj skrbi. Nedavno je, prema saveznom postupku, 18-mjesečna djevojčica Amalia hospitalizirana zbog respiratornog zatajenja opasnog po život.

Nakon deset dana u dječjoj bolnici u San Antoniju vraćena je u pritvor, gdje joj prema navodima pravne klinike za prava migranata Pravnog fakulteta Sveučilišta Columbia u početku nisu bili dostupni propisani lijekovi.

Glasnogovornica DHS-a Tricia McLaughlin odbacila je te tvrdnje, tvrdeći da je dijete primilo odgovarajuću terapiju i propisane lijekove.

Tisuće pritvorenika

Istraživački portal ProPublica izvijestio je da je kroz centar u Dilleyju od njegovog ponovnog otvaranja prošlo nekoliko tisuća pritvorenika, od čega više od polovice maloljetnika. U izvješćima se navode pritužbe na kontaminiranu hranu, ograničen pristup obrazovanju i poteškoće u dobivanju osnovne medicinske skrbi, uključujući i potvrđena dva slučaja ospica u ustanovi.

Još uvijek nije poznato kada su točno i kamo beba i njegova obitelj deportirani. Zastupnici i pravni stručnjaci zatražili su dodatni nadzor nad uvjetima obiteljskog pritvora i pedijatrijskom skrbi u Dilleyju.

S druge strane, DHS i CoreCivic i dalje tvrde da se pritvorenicima osigurava primjerena zdravstvena zaštita i sve potrebne usluge u skladu sa saveznim standardima.

