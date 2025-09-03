Dnevni horoskop, Rak, 03. 09. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji potenciraju vaše žestoke emocionalne reakcije. Ako ste previše agresivni, ne čudite se što on ili ona uporno bježi od vas.

Posao Vrtite neki vaš pažljivo isprogramirani film u glavi, i mirno čekate pravi trenutak za realizaciju. Dobro se snalazite u mutnim poslovnim vodama.

Zdravlje Uvježbali ste vlastito tijelo gotovo do savršenstva, ali osim tijela i duh bi trebao biti zdrav i vitalan. Opraštajte, i spasiti ćete sebe od ljutnje.

