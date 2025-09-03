Dnevni horoskop, Jarac, 03. 09. 2025.

Ljubav Ne ide vam sve po ljubavnom planu i programu. Bijesni ste na cijeli svijet. Napadate one koji vas vole i koji vam previše toga dopuštaju.

Posao Vaš poslovni autoritet dolazi do punog izražaja. Imate situaciju pod kontrolom. Pasti će vam na pamet nove ideje o dodatnom usavršavanju.

Zdravlje Vaš mentalni sklop preplavili su tmurni oblaci. Iz depresije će vas najprije izvući svestrani interesi, želja za širenjem vidika i samospoznaja.

