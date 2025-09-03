Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 03. 09. 2025.

Foto:

Ljubav Zaboravili ste se igrati, veseliti i smijati. Možda i nije pravo vrijeme za igru. Imate ozbiljnih ljubavnih problema i trebate pokazati odgovornost.      

Posao U vašem radnom okružju vlada skladna atmosfera. Riječ je o prividu. Ne zanosite se iluzijama o vašim suradnicima, jer ćete se gorko razočarati.   

Zdravlje Pritisnule su vas razne sumnje i frustracije. Ono što ste dugo potiskivali, pojavljuje se na površini vaše svijesti u punom obimu i potencijalu.  

Dnevni horoskop, Bik, 03. 09. 2025.