Dnevni horoskop, Bik, 03. 09. 2025.

Ljubav Zaboravili ste se igrati, veseliti i smijati. Možda i nije pravo vrijeme za igru. Imate ozbiljnih ljubavnih problema i trebate pokazati odgovornost.

Posao U vašem radnom okružju vlada skladna atmosfera. Riječ je o prividu. Ne zanosite se iluzijama o vašim suradnicima, jer ćete se gorko razočarati.

Zdravlje Pritisnule su vas razne sumnje i frustracije. Ono što ste dugo potiskivali, pojavljuje se na površini vaše svijesti u punom obimu i potencijalu.

