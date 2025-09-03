Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 09. 2025.

Blizanci /
Ljubav Imate problema sa sobom samima, i to se destruktivno odražava na vaš ljubavni život. Izbjegavajte laži. Potrebna vam je unutarnja pretvorba.
Posao Ako mislite da je netko drugi kriv za vaše poslovne probleme, pogrešno razmišljate. Previše ste nejasni sami sebi, i u tome je problem.
Zdravlje Da biste poboljšali vlastito zdravlje, najprije trebate osvijestiti a onda i pokrenuti unutarnju snagu. Jači ste više nego što mislite da jeste.
