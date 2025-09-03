Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 03. 09. 2025.

Ljubav Živite život u mašti. Uživate u pričanju nevjerojatnih priča. Upetljali ste se u određene veze i odnose puno više nego što ste to namjeravali.  

Posao Vaše individualne kvalitete i sposobnosti u punom su radnom pogonu. Utjecajan položaj bila je i ostala vaša temeljna želja i ambicija.      

Zdravlje Više nemate velikih problema, ostali su vam samo oni mali. Osvetoljubivost se poput otrova skriva u vama. Odustanite od osvećivanja.  

