Dnevni horoskop, Ribe, 03. 09. 2025.
Ljubav Živite život u mašti. Uživate u pričanju nevjerojatnih priča. Upetljali ste se u određene veze i odnose puno više nego što ste to namjeravali.
Posao Vaše individualne kvalitete i sposobnosti u punom su radnom pogonu. Utjecajan položaj bila je i ostala vaša temeljna želja i ambicija.
Zdravlje Više nemate velikih problema, ostali su vam samo oni mali. Osvetoljubivost se poput otrova skriva u vama. Odustanite od osvećivanja.
