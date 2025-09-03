Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 03. 09. 2025.

Ljubav Preplavio vas je osjećaj izgubljenosti. Više niste „stabilizirajući faktor“ u vašoj ljubavnoj vezi. Potrebna vam je nova duhovna snaga i energija.  

Posao Previše ste vremena i energije trošili na realizaciju vaših poslovnih ambicija, i stvorili ste pustoš u drugim sferama i dimenzijama vašeg života.  

Zdravlje Nezadovoljni ste stanjem stvari u vašem životu. U jednom trenutku u prošlosti pogrešno ste skrenuli. Pokušajte se vratiti na početni položaj.    

