Dnevni horoskop, Lav, 03. 09. 2025.

Ljubav Preplavio vas je osjećaj izgubljenosti. Više niste „stabilizirajući faktor“ u vašoj ljubavnoj vezi. Potrebna vam je nova duhovna snaga i energija.

Posao Previše ste vremena i energije trošili na realizaciju vaših poslovnih ambicija, i stvorili ste pustoš u drugim sferama i dimenzijama vašeg života.

Zdravlje Nezadovoljni ste stanjem stvari u vašem životu. U jednom trenutku u prošlosti pogrešno ste skrenuli. Pokušajte se vratiti na početni položaj.

