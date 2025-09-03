Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 09. 2025.
Ljubav Možda vam se netko konačno približi. Ako se to dogodi, ne bježite glavom bez obzira. Ne možete zauvijek ostati zatvoreni za druge ljude.
Posao Imate sve više posla za obaviti, i nedostaje vam slobodno vrijeme. Da stvar bude gora, vaša volja je slaba i nikakva a i inspiracija je tu negdje.
Zdravlje Dopustili ste sebi izgubljenost i anarhiju. Krajnje je vrijeme da se natjerate na kreativno djelovanje. Sposobni ste stvoriti od sebe sretnog čovjeka.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'SVE JE POSKUPJELO' /
Plenković tvrdi da nikad bolje nisu živjeli, Provjerili smo je li doista tako
OČEKUJU NOVE TRAMVAJE /
Osijek očekuje dolazak novog investitora; Gradonačelnik: 'Izašli smo na investicijsku kartu Europe i svijeta'
GRAD PO MJERI ČOVJEKA /
Obitelj Žugec Kanadu zamijenili Osijekom: 'Sve je nekako ispalo stvarno savršeno'
SPAŠENA U KBC-U SPLIT /
Odmor iz noćne more na Hvaru: Za ukrajinsku djevojčicu ugriz poskoka umalo bio koban
FEŠTA OD 10.000 EURA /
Rođendan platila sa sedam mjeseci zatvora: Evo kako se nagodila Gabrijela Žalac
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 09. 2025.