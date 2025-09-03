Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 09. 2025.

Ljubav Možda vam se netko konačno približi. Ako se to dogodi, ne bježite glavom bez obzira. Ne možete zauvijek ostati zatvoreni za druge ljude.

Posao Imate sve više posla za obaviti, i nedostaje vam slobodno vrijeme. Da stvar bude gora, vaša volja je slaba i nikakva a i inspiracija je tu negdje.

Zdravlje Dopustili ste sebi izgubljenost i anarhiju. Krajnje je vrijeme da se natjerate na kreativno djelovanje. Sposobni ste stvoriti od sebe sretnog čovjeka.

