Dnevni horoskop, Ovan, 03. 09. 2025.

Ljubav Nezgodan utjecaj tranzitnog Urana potencira raskide odnosa. Više tolerancije i demokracije dobro će vam doći. Osim gasa, postoji i kočnica.

Posao Oslobodili ste se loših poslovnih ugovora i sada lakše dišete. Ako niste krenuli u realizaciju vaših poslovnih snova, slobodno se pokrenite.

Zdravlje U posljednje vrijeme mnogo toga se promijenilo u vašem svjetonazoru. Niste isti kao prije. Sada ste sretnija i zadovoljnija osoba.

