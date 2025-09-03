Dnevni horoskop, Ovan, 03. 09. 2025.

Ovan /

Ljubav Nezgodan utjecaj tranzitnog Urana potencira raskide odnosa. Više tolerancije i demokracije dobro će vam doći. Osim gasa, postoji i kočnica.   

Posao Oslobodili ste se loših poslovnih ugovora i sada lakše dišete. Ako  niste krenuli u realizaciju vaših poslovnih snova, slobodno se pokrenite.   

Zdravlje U posljednje vrijeme mnogo toga se promijenilo u vašem svjetonazoru. Niste isti kao prije. Sada ste sretnija i zadovoljnija osoba.  

