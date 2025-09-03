Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 09. 2025.
Ljubav Trač je postao vaša glavna svakodnevna zanimacija. Brinete tuđe brige, a svoje pospremate pod tepih. U sukobu ste s vlastitim interesima.
Posao Vaš posao je u uzlaznoj putanji. Zacrtali ste sebi poslovni projekt od kojeg ne odustajete. Intuicija vam pomaže da izbjegnete velike pogreške.
Zdravlje Bliži se vaše skladno razdoblje i sa svakim novim danom sve ste sretniji. Nestaju prepreke i ograničenja. Opet ste slobodni kao ptica u letu.
