Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 09. 2025.
Ljubav Trač je postao vaša glavna svakodnevna zanimacija. Brinete tuđe brige, a svoje pospremate pod tepih. U sukobu ste s vlastitim interesima.  

Posao Vaš posao je u uzlaznoj putanji. Zacrtali ste sebi poslovni projekt od kojeg ne odustajete. Intuicija vam pomaže da izbjegnete velike pogreške.   

Zdravlje Bliži se vaše skladno razdoblje i sa svakim novim danom sve ste sretniji. Nestaju prepreke i ograničenja. Opet ste slobodni kao ptica u letu.   

