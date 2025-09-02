Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 09. 2025.
Ljubav Teško primate kritike, a rado ih dajete. Na taj način pokušavate voditi igru i zadržati kontrolu. Manipulacije vam zamagljuju pogled na stvarnost.
Posao Sami ste sebe doveli u nezgodnu financijsku situaciju. Nitko vam za ništa nije kriv. Oprostite sebi i učite iz pogrešaka. Drugog puta nemate.
Zdravlje Neki među vama imaju problema s bubrezima, s donjim dijelom leđa ili s mjehurom. Liječite tegobe na vrijeme da ne bi postale kronične.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ŽUTI ALARM ZA NEKE REGIJE /
Stiže nam promjena vremena: Hladna fronta donosi pljuskove, ali i povratak vrućina
Cura dana /
Katarina
SEBASTIJAN ORLIĆ KOD MOJMIRE /
'Zdrava hrana je skupa. Ugljikohidrati nikako!' Pozvali smo nutricionista i razbili mitove o mršavljenju
NATAŠA PIRC MUSAR /
Ona je Plenkoviću poslala jasnu poruku, a mi joj idemo u goste: Gledajte Direktov intervju s predsjednicom Slovenije
KAKO JE BITI BAJKERICA I PREDSJEDNICA? /
RTL Direkt uskoro u Ljubljani: Donosimo vam intervju sa slovenskom predsjednicom
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 09. 2025.