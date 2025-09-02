Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 09. 2025.

Ljubav Teško primate kritike, a rado ih dajete. Na taj način pokušavate voditi igru i zadržati kontrolu. Manipulacije vam zamagljuju pogled na stvarnost.

Posao Sami ste sebe doveli u nezgodnu financijsku situaciju. Nitko vam za ništa nije kriv. Oprostite sebi i učite iz pogrešaka. Drugog puta nemate.

Zdravlje Neki među vama imaju problema s bubrezima, s donjim dijelom leđa ili s mjehurom. Liječite tegobe na vrijeme da ne bi postale kronične.

