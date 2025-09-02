Dnevni horoskop, Jarac, 02. 09. 2025.

Ljubav Puni ste skladnih i pozitivnih vibracija. Otvaraju vam se nove mogućnosti na ljubavnom planu postojanja. Vrti vam se u glavi od romantike.

Posao Zadovoljni ste vlastitim postignućima. Svjesni ste da ima onih kojima je puno gore nego vama. Niste pohlepni. Pohlepa je mnoge ljude uništila.

Zdravlje Hrabro se suočavate sa svim problemima, pa i s onim zdravstvenim. Brzo se oporavljate od svih problema. Više vam ne prijeti energetski slom.

