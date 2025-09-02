Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 09. 2025.
Ljubav Teško definirate sami sebe. Previše ste inertni. U vezi bi se trebali dokazivati dobrim djelima. U suprotnom, kola će ubrzo krenuti nizbrdo.
Posao Poslodavac vam nije po volji. Trpite i podnosite sve i svašta. Ne odgovara vam status quo, ali i dalje čekate da vam sreća padne s neba.
Zdravlje Bezrazložno kukate. Ništa vas ne boli. Ako od muhe vidite slona, imate krivu dioptriju. Istina je da su mnoge Djevice od rođenja hipohondrične.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ŽUTI ALARM ZA NEKE REGIJE /
Stiže nam promjena vremena: Hladna fronta donosi pljuskove, ali i povratak vrućina
Cura dana /
Katarina
SEBASTIJAN ORLIĆ KOD MOJMIRE /
'Zdrava hrana je skupa. Ugljikohidrati nikako!' Pozvali smo nutricionista i razbili mitove o mršavljenju
NATAŠA PIRC MUSAR /
Ona je Plenkoviću poslala jasnu poruku, a mi joj idemo u goste: Gledajte Direktov intervju s predsjednicom Slovenije
KAKO JE BITI BAJKERICA I PREDSJEDNICA? /
RTL Direkt uskoro u Ljubljani: Donosimo vam intervju sa slovenskom predsjednicom
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 09. 2025.