Dnevni horoskop, Djevica, 02. 09. 2025.

Ljubav Teško definirate sami sebe. Previše ste inertni. U vezi bi se trebali dokazivati dobrim djelima. U suprotnom, kola će ubrzo krenuti nizbrdo.

Posao Poslodavac vam nije po volji. Trpite i podnosite sve i svašta. Ne odgovara vam status quo, ali i dalje čekate da vam sreća padne s neba.

Zdravlje Bezrazložno kukate. Ništa vas ne boli. Ako od muhe vidite slona, imate krivu dioptriju. Istina je da su mnoge Djevice od rođenja hipohondrične.

