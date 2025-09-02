Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 09. 2025.

Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi vlada veliko nepovjerenje. Planetarni tranziti i aspekti nude vam brojne prilike za skladno i konstruktivno djelovanje.

Posao Uživate u osjećaju vlastite poslovne uspješnosti. Vješto ste izbjegli financijsku mat-poziciju, i sada možete uspješno konzultirati druge ljude.

Zdravlje Možda vas visoka tjelesna temperatura natjera na ležanje u krevetu. Bliski kontakt s prirodom pomaže vam da se oporavite od stresa.

