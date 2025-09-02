Dnevni horoskop, Bik, 02. 09. 2025.

Ljubav Ako krenete u preobražaj vlastitog tvrdokornog identiteta, vaš će ljubavni život procvasti. Sve je povezano, i ništa se ne događa slučajno.

Posao Ne znate kojim putem krenuti u bolju budućnost. To vam služi kao izgovor da ostanete tu gdje jeste. Za početak vam je potrebna dobra volja.

Zdravlje Ne držite se reda i rasporeda. Živite od danas do sutra. Puštate da vas voda nosi. Netko će vas pozitivno inspirirati. Razbistriti ćete se u glavi.

