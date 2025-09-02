Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 09. 2025.
Ljubav Ako krenete u preobražaj vlastitog tvrdokornog identiteta, vaš će ljubavni život procvasti. Sve je povezano, i ništa se ne događa slučajno.
Posao Ne znate kojim putem krenuti u bolju budućnost. To vam služi kao izgovor da ostanete tu gdje jeste. Za početak vam je potrebna dobra volja.
Zdravlje Ne držite se reda i rasporeda. Živite od danas do sutra. Puštate da vas voda nosi. Netko će vas pozitivno inspirirati. Razbistriti ćete se u glavi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ŽUTI ALARM ZA NEKE REGIJE /
Stiže nam promjena vremena: Hladna fronta donosi pljuskove, ali i povratak vrućina
Cura dana /
Katarina
SEBASTIJAN ORLIĆ KOD MOJMIRE /
'Zdrava hrana je skupa. Ugljikohidrati nikako!' Pozvali smo nutricionista i razbili mitove o mršavljenju
NATAŠA PIRC MUSAR /
Ona je Plenkoviću poslala jasnu poruku, a mi joj idemo u goste: Gledajte Direktov intervju s predsjednicom Slovenije
KAKO JE BITI BAJKERICA I PREDSJEDNICA? /
RTL Direkt uskoro u Ljubljani: Donosimo vam intervju sa slovenskom predsjednicom
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 09. 2025.