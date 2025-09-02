Dnevni horoskop, Blizanci, 02. 09. 2025.

Ljubav Hladno ste se distancirali od svih, i onda se pitate zašto vas nitko ne voli. Zauzeti primjerci vašeg znaka moraju donijeti jako važnu odluku.

Posao Pretjerano ste ambiciozni, i to može biti kompenzacija za druge neiživljene stvari. Više se posvetite obitelji, i svi će biti sretniji i zadovoljniji.

Zdravlje Boli vas svašta, ali ne znate što najviše. U priču se umiješalo i vaše slabašno samopouzdanje, i to je glavni korijen svih vaših briga i problema.

