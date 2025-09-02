Dnevni horoskop, Rak, 02. 09. 2025.

Rak /
Ljubav Nesigurni ste i nestabilni. Nije vam jasno zašto je vaša veza u krizi. Netko nekoga obmanjuje, i to se osjeti na razne (i one nevidljive) načine.
Posao Imate više raznih poslova na raspolaganju, i sigurno vam nije dosadno. Noćni sati služe za „punjenje baterija“, ali za vas to ne vrijedi?
Zdravlje Spašava vas samodisciplina i prihvaćanje ograničenja. Vaš organizam se ubrzano čisti od štetnih tvari, a to zna biti bolan proces.
