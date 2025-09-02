Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 09. 2025.
Ljubav Skrivate vašu tajnu vezu od očiju javnosti. Nitko ne zna što misli vaše nevjerno srce. Situacija se komplicira. On ili ona ne govori vam cijelu istinu.
Posao Stari poslovni ugovori više ne vrijede. Imate slobodan put pred sobom. Ako materijalizirate vaše ideje, postati ćete financijski uspješni.
Zdravlje Vaša konfuzija se pojačava. Ništa vam neće biti jasno sve dok ne odlučite postati iskreni. Rastjerajte unutarnju maglu. Sami ste je stvorili.
