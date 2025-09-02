Dnevni horoskop, Ovan, 02. 09. 2025.

Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 01. 09. 2025.
Ljubav Djelujete previše energično u situacijama koje vape za staloženošću. Ako želite živjeti u miru i ljubavi, morate zaustaviti vlastiti ekstremizam.
Posao Uran vam pomaže da zaboravite prošlost i uskladite se sa sadašnjim trenutkom postojanja. Drugim ljudima uspješno prodajete vlastitu pamet.
Zdravlje Hrabri Ovan se plaši doktora. Nitko nije ravnodušan na zdravstvene smetnje i probleme. Smirite živce i zaustavite agresiju, i sve će biti dobro.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn