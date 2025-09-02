Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 09. 2025.
2.9.2025.
0:01
Vladislav Miletić
Ljubav Djelujete previše energično u situacijama koje vape za staloženošću. Ako želite živjeti u miru i ljubavi, morate zaustaviti vlastiti ekstremizam.  

Posao Uran vam pomaže da zaboravite prošlost i uskladite se sa sadašnjim trenutkom postojanja. Drugim ljudima uspješno prodajete vlastitu pamet.    

Zdravlje Hrabri Ovan se plaši doktora. Nitko nije ravnodušan na zdravstvene smetnje i probleme. Smirite živce i zaustavite agresiju, i sve će biti dobro.      

