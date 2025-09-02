Dnevni horoskop, Vaga, 02. 09. 2025.

Vaga /
Ljubav Lako dijagnosticirate tuđe probleme, a vlastite skrivate kao zmija svoje noge. Trudite se prikazati boljim nego što jeste. Gluma je vaš izbor.
Posao Nikad vam dosta profita. Ne znate se zaustaviti na vrijeme. Zbog poslovnih ambicija trpi vaš ljubavni život. Pretjerivanje nije put ka sreći.
Zdravlje Kronično ste neispavani, i pokušavate uvjeriti sebe da vam to ne stvara velike smetnje. Iznenadni osjećaj umora očekujte točno u podne.
