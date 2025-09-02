Dnevni horoskop, Lav, 02. 09. 2025.

Ljubav U velikoj ste ljubavnoj inicijativi, no stvari se ipak malo presporo odvijaju za vaš ukus. Previše ste nestrpljivi. Njemu ili njoj nigdje se ne žuri.

Posao Dosta vam je prekovremenog (neplaćenog) rada. Želite imati više slobodnog vremena kako biste se u miru posvetiti ljubavnim sadržajima.

Zdravlje Do izražaja dolaze vaši probavni problemi, a to se posebno odnosi na one među vama koji vole prekomjerno uživati u hranidbenim delicijama.

