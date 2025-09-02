Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 02. 09. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna situacija nije sjajna i bajkovita. Sami u sebi niste skladni. Ispravljajte i usavršavajte sebe. To je put koji vodi ka zadovoljstvu
Posao Poslovno ste stabilni. Do izražaja dolaze vaše organizatorske sposobnosti. Trošite manje nego što zarađujete. To je zdrava ekonomija.
Zdravlje Vaša loša raspoloženja odlaze u nepovrat. Dobro podnosite nervozne ljude i stresne situacije. Vedro raspoloženje liječi sve bolesti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ŽUTI ALARM ZA NEKE REGIJE /
Stiže nam promjena vremena: Hladna fronta donosi pljuskove, ali i povratak vrućina
Cura dana /
Katarina
SEBASTIJAN ORLIĆ KOD MOJMIRE /
'Zdrava hrana je skupa. Ugljikohidrati nikako!' Pozvali smo nutricionista i razbili mitove o mršavljenju
NATAŠA PIRC MUSAR /
Ona je Plenkoviću poslala jasnu poruku, a mi joj idemo u goste: Gledajte Direktov intervju s predsjednicom Slovenije
KAKO JE BITI BAJKERICA I PREDSJEDNICA? /
RTL Direkt uskoro u Ljubljani: Donosimo vam intervju sa slovenskom predsjednicom
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 02. 09. 2025.