Dnevni horoskop, Ribe, 02. 09. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna situacija nije sjajna i bajkovita. Sami u sebi niste skladni. Ispravljajte i usavršavajte sebe. To je put koji vodi ka zadovoljstvu

Posao Poslovno ste stabilni. Do izražaja dolaze vaše organizatorske sposobnosti. Trošite manje nego što zarađujete. To je zdrava ekonomija.

Zdravlje Vaša loša raspoloženja odlaze u nepovrat. Dobro podnosite nervozne ljude i stresne situacije. Vedro raspoloženje liječi sve bolesti.

