Dnevni horoskop, Vaga, 03. 09. 2025.

Ljubav Nedostaje vam vrijeme za ljubav, i zbog toga pati i tuguje vaše romantično srce. Radi se o prolaznoj krizi. Sve će brzo vratiti u normalu.

Posao Vaše poslovanje je u zastoju. Vi ste stvaratelj vlastite sudbine. I one poslovne. Mogućnosti vašeg poslovnog i financijskog razvoja su neizmjerne.

Zdravlje Teško vam je probuditi se, a još teže ustati iz kreveta. Niste zainteresirani za svijet oko sebe. Morate otkriti put ka izlasku iz depresije.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn