Oduvijek bila poznata po svojoj strastvenoj ljubavi prema prirodi. No, ono što je iznenadilo mnoge je njezina hrabra odluka da se popne na jedan od najtežih vrhova u Alpama - Mont Blanc. Bez ikakvih prethodnih iskustava u planinarenju, ali s ogromnom željom da se suoči s vlastitim strahovima, odlučila je učiniti ono što većina ljudi smatra gotovo nemogućim. Na putu prema vrhu suočavala se s izazovima koje nije mogla ni zamisliti. Ponekad je pomislila da će odustati, ali nije. Na vrhu je došla potpuno iscrpljena, ali i oduševljena. Nije samo osvojila Mont Blanc, osvojila je i sebe.
22.2.2026.
7:00
Webcafe.hr
Cura Dana
Cura dana /
Helena