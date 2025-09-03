Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 09. 2025.

Ljubav Intimno se spajate s jednom dosta starijom ili puno mlađom osobom od vas. Nakon velikog početnog opreza, otkriti ćete da ste idealan par.

Posao Počeli ste rješavati nagomilane poslovne probleme. Djelujete konkretno i učinkovito. Dobili ste krila i sada trebate naučiti pravilno letjeti.

Zdravlje Imate planetarnu potporu i obrambene moći vašeg organizma opet su djelatne. Nastavite kultivirati zdrave navike. Zdravlje je najvažnije.

