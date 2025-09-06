Dnevni horoskop, Ribe, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Iako ste željni nježnosti i pažnje, niste skloni suradnji s drugima. U kontradikciji ste sami sa sobom. Nepotrebno se osuđujete na usamljenost.

Posao Ne znate se zaustaviti. Radite prekovremeno, i još vam nije dosta posla. Zbrajate nove financijske gubitke, i istovremeno dolazite pameti.

Zdravlje U potrazi ste za novim spoznajama o sebi samima. Unutarnji put je jedini put koji vas može izvući iz tugaljivih i depresivnih raspoloženja.

Snovi i vizije Kukavičluk ima previše straha, a luda hrabrost premalo. Suprotno tome, hrabrost je ona zlatna sredina koja oboje povezuje.

