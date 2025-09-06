Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 09. 2025.
Ljubav Jedan vaš nepromišljeni potez vratiti će vam se natrag poput bumeranga. Sebi dopuštate sve, a njemu ili njoj zabranjujte puno toga.   

Posao Radite više stvari istovremeno, i sve ostavljate nedovršenim da biste započeli nešto potpuno novo. Rezultat svega je vaš osjećaj nezadovoljstva. 

Zdravlje Vaše stare frustracije iznova se pojavljuju na površini stvarnosti. Svoje nezdrave navike više ne možete ignorirati. Potreban vam je zaokret u ponašanju.  

Snovi i vizije Očekivanja stvaraju nade. Iznevjerena očekivanja stvaraju brige i ljutnju. Zato na sve ljude uvijek gledajte kao na svoje zrcalo. Ono što vas na njima ljuti, uvijek je i u vama.  

