Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Niste najbolje raspoloženi. Prevrtljivi ste i nepoznati sebi samima. Planetarni utjecaji nisu vam skloni. Pokušajte izbjeći nametljive osobe.  

Posao Neodlučnost je vaša glavna nedostatnost, i tranzitni Mars vam to dodatno pojašnjava. Previše važete razne mogućnosti, i gubite energiju.    

Zdravlje Niste u najboljim odnosima sa sobom samima. Tmurni se oblaci gomilaju, uslijediti će oluja i ne biste je trebali dočekati nepripremljeni. 

Snovi i vizije Roditelji se mogu ne znam koliko brinuti o svojoj djeci, ali ako im u pravo vrijeme s pravom mjerom ne ukažu na prave granice, sve može biti uzalud.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 09. 2025.