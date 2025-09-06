Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Niste najbolje raspoloženi. Prevrtljivi ste i nepoznati sebi samima. Planetarni utjecaji nisu vam skloni. Pokušajte izbjeći nametljive osobe.

Posao Neodlučnost je vaša glavna nedostatnost, i tranzitni Mars vam to dodatno pojašnjava. Previše važete razne mogućnosti, i gubite energiju.

Zdravlje Niste u najboljim odnosima sa sobom samima. Tmurni se oblaci gomilaju, uslijediti će oluja i ne biste je trebali dočekati nepripremljeni.

Snovi i vizije Roditelji se mogu ne znam koliko brinuti o svojoj djeci, ali ako im u pravo vrijeme s pravom mjerom ne ukažu na prave granice, sve može biti uzalud.

