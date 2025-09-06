Dnevni horoskop, Djevica, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Sve vas više privlače astrološki Bikovi. Razmislite da li želite nekome biti podčinjeni. Bikovi su gospodari, a vi igrate ulogu skromnog sluge.

Posao Potrebna vam je odlučnost da biste počeli rješavati vaše nagomilane poslovne i financijske probleme. Možda vam netko slučajno stane na žulj.

Zdravlje U vama se opasno rasplamsao bijes. Niste svjesni koliko ste osvetoljubivi. Smiriti ćete se uz pomoć nove duhovne literature i glazbe.

Snovi i vizije Od svih neprijatelja koje čovjek može imati neznanje je najgori. Ono je uzrok svih ostalih nevolja, kao što su oholost, mržnja, zavist, ponos, arogancija, neiskrenost i još mnogo toga drugog.

