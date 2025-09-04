Dnevni horoskop, Djevica, 04. 09. 2025.

Ljubav Skrivate vlastite osjećaje, ali ne možete potisnuti strasti. U tajnosti s nekim nešto ljubavnog dogovarate. Partner ili partnerica sumnja u vas.

Posao Postali ste izrazito inventivni i originalni u svezi zgrtanja velikih količina novaca. Spretno se bavite s nekoliko raznih poslova istovremeno.

Zdravlje Pušite, pijete, stimulirate se na razne načine, i ništa vam nije. Ako ne učinite pozitivan zaokret, u bliskoj budućnosti očekujte razne probleme.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn