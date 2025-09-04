Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 04. 09. 2025.

Foto:

Ljubav Skrivate vlastite osjećaje, ali ne možete potisnuti strasti. U tajnosti s nekim nešto ljubavnog dogovarate. Partner ili partnerica sumnja u vas.    

Posao Postali ste izrazito inventivni i originalni u svezi zgrtanja velikih količina novaca. Spretno se bavite s nekoliko raznih poslova istovremeno.  

Zdravlje Pušite, pijete, stimulirate se na razne načine, i ništa vam nije. Ako ne učinite pozitivan zaokret, u bliskoj budućnosti očekujte razne probleme. 

Horoskop
