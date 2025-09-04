Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Upali ste u mrežu strasti, i više se ne znate ispetljati. Ako ste u nedefiniranoj simbiozi s lavom ili s lavicom, očekujte dramatičnu riku!     

Posao Uspinjete se korak po korak, stepenicu po stepenicu. Važnije od najvažnijeg je da vjerujete u sebe. Novac vas je u potpunosti zaslijepio.   

Zdravlje Da biste uspravno hodali kroz sadašnjost, morate oprostiti sebi određene stvari i definitivno raščistiti s prošlošću. Što je bilo, prošlo je.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 09. 2025.