Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Za vas je ljubav ponajprije prijateljstvo, a tek potom sve drugo i ostalo. Tužni ste, jer uz mnoštvo prijatelja i prijateljica, nikoga ne ljubite.         

Posao Vaše radne sposobnosti postale su zlata vrijedne vašim poslodavcima. Ne podcjenjujte sebe. Slobodno krenite realizirati snove.  

Zdravlje Obuzela vas je sveopća melankolija. Zračite u tamnim tonovima. Izbjegavajte usamljeničke stavove. Puno je onih koji vas vole i trebaju.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 09. 2025.