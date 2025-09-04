Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 09. 2025.

Ljubav Za vas je ljubav ponajprije prijateljstvo, a tek potom sve drugo i ostalo. Tužni ste, jer uz mnoštvo prijatelja i prijateljica, nikoga ne ljubite.

Posao Vaše radne sposobnosti postale su zlata vrijedne vašim poslodavcima. Ne podcjenjujte sebe. Slobodno krenite realizirati snove.

Zdravlje Obuzela vas je sveopća melankolija. Zračite u tamnim tonovima. Izbjegavajte usamljeničke stavove. Puno je onih koji vas vole i trebaju.

