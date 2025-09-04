Dnevni horoskop, Bik, 04. 09. 2025.

Ljubav U potpunosti ste opčinjeni vlastitim izgledom, ali njega ili nju ponajprije zanima vaš karakter. Ako spoj propadne, nastavit ćete potragu.

Posao Potrebna su vam opipljiva djela. Uz strpljiv i praktičan pristup stvarima, vaši novi financijski uspjesi sigurno će se pojaviti na obzoru.

Zdravlje Da biste isplivali iz krize identiteta, potreban vam je jasan i konkretan program vlastitog razvoja. Za početak, otkrijte što želite postati.

