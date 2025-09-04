Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 09. 2025.
Ljubav Živite u vlastitom imaginarnom svijetu, i malo tko vas razumije. Bez obzira na sve, igrate važnu ulogu u održavanju mira i liječenju rana.
Posao U potrazi ste za novim zaposlenjem, jer posao koji obavljate više ne želite raditi. Pojačava se vaša kuknjava zbog nedostatka financijskih sredstava.
Zdravlje Mogla bi vam se dogoditi potpuna fizička iscrpljenost, a sve zbog pretjeranih fizičkih napora. Uporno preskačete obroke, a to nije zdravo.
