Dnevni horoskop, Jarac, 04. 09. 2025.
Ljubav Zainteresirani ste za eksperimentalne veze. Više se igrate, nego što ozbiljno tražite nekoga. Možda vas pogodi nova ljubav poput groma iz vedra neba.
Posao Unutarnji glas govori vam da je došlo vrijeme za poslovni uspon. Ako se suprotstavite određenim ljudima, narasti ćete u vlastitim očima.
Zdravlje Nećete znati koji biste požar prije krenuli gasiti. Dramatični sukobi trebali bi vam u konačnici donijeti veliko duhovno olakšanje i rasterećenje.
