Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Zamrznuli ste odnos s voljenom osobom. Netko će nekoga moliti za oprost. Interes ili sudbina spojiti će vas na jedan potpuno nov način.  

Posao Spretni ste u raznoj trgovini. Reklamirate sebe na nenametljiv, ali uspješan način. Dok drugi (samo) troše novac, vi štedite za crne dane.   

Zdravlje Olako upadate u tamne sfere podsvijesti. Racionalni ste na pesimističan način, i to kvari vašu spontanu radost i kreativnu snagu.        

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 09. 2025.