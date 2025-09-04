Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 09. 2025.

Ljubav Zamrznuli ste odnos s voljenom osobom. Netko će nekoga moliti za oprost. Interes ili sudbina spojiti će vas na jedan potpuno nov način.

Posao Spretni ste u raznoj trgovini. Reklamirate sebe na nenametljiv, ali uspješan način. Dok drugi (samo) troše novac, vi štedite za crne dane.

Zdravlje Olako upadate u tamne sfere podsvijesti. Racionalni ste na pesimističan način, i to kvari vašu spontanu radost i kreativnu snagu.

