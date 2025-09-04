Dnevni horoskop, Lav, 04. 09. 2025.

Ljubav Malo više romantike i idealizma dobro vam pristaje. Slabi ste i neotporni na jednu (Vodenjak) osobu, i to priznajete i sebi i njoj ili njemu.

Posao Ako prihvatite poslovne teškoće kao prirodan slijed događaja, postati ćete karakterno snažniji. Ako se preplašite, strah će vas potpuno zarobiti.

Zdravlje Uz povišenu temperaturu i nesnosni kašalj, mogli biste cijeli dan provesti u krevetu. Potreban vam je veliki predah od svega i svakoga.

