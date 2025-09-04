Dnevni horoskop, Ribe, 04. 09. 2025.

Ljubav Dobre ste volje i krasnoga raspoloženja. Današnji dan provesti ćete u optimističnim tonovima. Imate raznog ljubavnog posla na biranje.

Posao Poboljšava se vaša komunikacija s poslovnim suradnicima. Opet ste postali jako vrijedni u timskom radu. Uskoro ćete imati i previše posla.

Zdravlje Vaše intenzivno razdoblje upravo je započelo, i vjerojatno ćete se na jedan odlučan i ambiciozan način baciti u nove sportske aktivnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn