Dnevni horoskop, Ribe, 04. 09. 2025.
Ljubav Dobre ste volje i krasnoga raspoloženja. Današnji dan provesti ćete u optimističnim tonovima. Imate raznog ljubavnog posla na biranje.
Posao Poboljšava se vaša komunikacija s poslovnim suradnicima. Opet ste postali jako vrijedni u timskom radu. Uskoro ćete imati i previše posla.
Zdravlje Vaše intenzivno razdoblje upravo je započelo, i vjerojatno ćete se na jedan odlučan i ambiciozan način baciti u nove sportske aktivnosti.
