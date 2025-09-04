Dnevni horoskop, Vaga, 04. 09. 2025.

Ljubav Sami sebe dovodite u situacije u kojima se mučite sa stvarima koje su za druge dječja igra. Pretjeranom krutošću zaustavljate protok ljubavne energije.

Posao Nalazite se u poslovnim i financijskim teškoćama zbog nekih vaših potpuno nedjelotvornih ideala, i gledanja na svijet kroz ružičaste naočale.

Zdravlje Mogli biste imati zdravstvenih problema zbog previše užitaka. Stišajte vaš ogromni konzumerizam. Povremeni post dobro bi vam došao.

