Dnevni horoskop, Vaga, 04. 09. 2025.
Ljubav Sami sebe dovodite u situacije u kojima se mučite sa stvarima koje su za druge dječja igra. Pretjeranom krutošću zaustavljate protok ljubavne energije.
Posao Nalazite se u poslovnim i financijskim teškoćama zbog nekih vaših potpuno nedjelotvornih ideala, i gledanja na svijet kroz ružičaste naočale.
Zdravlje Mogli biste imati zdravstvenih problema zbog previše užitaka. Stišajte vaš ogromni konzumerizam. Povremeni post dobro bi vam došao.
