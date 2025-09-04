Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 04. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 04. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Sami sebe dovodite u situacije u kojima se mučite sa stvarima koje su za druge dječja igra. Pretjeranom krutošću zaustavljate protok ljubavne energije.     

Posao Nalazite se u poslovnim i financijskim teškoćama zbog nekih vaših potpuno nedjelotvornih ideala, i gledanja na svijet kroz ružičaste naočale. 

Zdravlje Mogli biste imati zdravstvenih problema zbog previše užitaka. Stišajte vaš ogromni konzumerizam. Povremeni post dobro bi vam došao.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 04. 09. 2025.