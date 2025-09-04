Dnevni horoskop, Ovan, 04. 09. 2025.

Ovan /

Ljubav Vaša strastvenost se pojačava. Privlači vas miris avanture. Možda naglo i iznenada odlučite otputovati negdje u dvoje. Romantični ste u duši.   

Posao Teško vam je otkriti zlatnu sredinu. Ili ste neodgovorni i nezainteresirani za sve, ili idete glavom kroz zid. Nedostaje vam samokontrola.  

Zdravlje Skloni ste samozaboravu i previđanju potreba vlastitoga tijela. Ako vas zadesi visoka tjelesna temperatura, pospremiti će vas ravno u krevet.   

