Dnevni horoskop, Rak, 04. 09. 2025.
Ljubav Tjeskobni ste i depresivni. Ne uspijevate pobijediti sami sebe u glavi. Partner ili partnerica ima razumijevanja i strpljenja za sve vaše slabosti.
Posao Skloni ste anarhizmu. Vaši šefovi nisu zainteresirani za vaše alternativne poglede na svijet i život. Pazite da ne hodate po tankom ledu.
Zdravlje Potreban vam je kontakt s unutarnjom snagom. Samopoštovanje i osjećaj vlastite vrijednosti ključne su stvari za vaše psihološko zdravlje.
