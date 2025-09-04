Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 04. 09. 2025.

Ljubav Tjeskobni ste i depresivni. Ne uspijevate pobijediti sami sebe u glavi. Partner ili partnerica ima razumijevanja i strpljenja za sve vaše slabosti.  

Posao Skloni ste anarhizmu. Vaši šefovi nisu zainteresirani za vaše alternativne poglede na svijet i život. Pazite da ne hodate po tankom ledu.

Zdravlje Potreban vam je kontakt s unutarnjom snagom. Samopoštovanje i osjećaj vlastite vrijednosti ključne su stvari za vaše psihološko zdravlje.  

