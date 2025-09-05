Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 05. 09. 2025.

Ljubav Molite za ljubav i sve opraštate. Dopuštate drugim ljudima da se poigravaju s vašim osjećajima. Danas će se u vašem srcu nešto prelomiti.    

Posao Da biste započeli potpuno novi posao, učiniti će vam se daleko najboljim rješenjem da staro stanje stvari do temelja urušite i uništite. 

Zdravlje Vaši živci su naelektrizirani. Postali ste hiperaktivni. U vama se rađaju pobunjenički impulsi. Pravi je trenutak za vašu unutarnju revoluciju.       

