Dnevni horoskop, Bik, 05. 09. 2025.

Ljubav Postali ste nježni i sentimentalni, i to vam jako dobro pristaje. Krutost je uvijek znak slabosti. Više se ne plašite da ćete ostati sami i bez igdje ikoga.

Posao Proganja vas spoznaja da ste žrtva svojih nerealnih poslovnih ambicija. U tom smislu i kontekstu, potrebno vam je brzo prizemljenje.

Zdravlje Možda zamolite savjet od nekog vašeg duhovnog učitelja ili vidovnjaka, kako biste saznali “gdje ste“ u sadašnjem kozmičkom trenutku.

