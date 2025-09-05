Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 05. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 05. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Postali ste nježni i sentimentalni, i to vam jako dobro pristaje. Krutost je uvijek znak slabosti. Više se ne plašite da ćete ostati sami i bez igdje ikoga.  

Posao Proganja vas spoznaja da ste žrtva svojih nerealnih poslovnih ambicija. U tom smislu i kontekstu, potrebno vam je brzo prizemljenje.

Zdravlje Možda zamolite savjet od nekog vašeg duhovnog učitelja ili vidovnjaka, kako biste saznali “gdje ste“ u sadašnjem kozmičkom trenutku.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 05. 09. 2025.