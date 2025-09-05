Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 09. 2025.

Ljubav Počeli ste bolje gospodariti vlastitim emocijama. Jasna i konkretna ljubavna postignuća učiniti će vas stabilnim i snažnim. Vraćate se u formu.

Posao Povezali ste se s čudnim i hirovitim ljudima. Od njihovih velikih obećanja zadesiti će vas glavobolja. Možda odlučite nestati iz situacije.

Zdravlje Trošite velike količine hrane, i to nesvjesno i automatski. Uskoro će vas biti puno lakše preskočiti nego zaobići. Morate skinuti koji kilogram.

