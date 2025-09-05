Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Počeli ste bolje gospodariti vlastitim emocijama. Jasna i konkretna ljubavna postignuća učiniti će vas stabilnim i snažnim. Vraćate se u formu.  

Posao Povezali ste se s čudnim i hirovitim ljudima. Od njihovih velikih obećanja zadesiti će vas glavobolja. Možda odlučite nestati iz situacije.   

Zdravlje Trošite velike količine hrane, i to nesvjesno i automatski. Uskoro će vas biti puno lakše preskočiti nego zaobići. Morate skinuti koji kilogram.         

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 09. 2025.