Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 09. 2025.
Ljubav Počeli ste bolje gospodariti vlastitim emocijama. Jasna i konkretna ljubavna postignuća učiniti će vas stabilnim i snažnim. Vraćate se u formu.
Posao Povezali ste se s čudnim i hirovitim ljudima. Od njihovih velikih obećanja zadesiti će vas glavobolja. Možda odlučite nestati iz situacije.
Zdravlje Trošite velike količine hrane, i to nesvjesno i automatski. Uskoro će vas biti puno lakše preskočiti nego zaobići. Morate skinuti koji kilogram.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJETNA KARTA /
DHMZ objavio analizu: Evo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije
LIJEPA PRIČA /
Od eutanazije 400 svinja do prosperiteta: Vlado je oživio proizvodnju i otvorio kušaonicu kulena
ISKREN ILI BEZDUŠAN? /
Multimilijunaš hoda s bivšim svoje kćeri i kupio jajne stanice od manekenke: 'Ne želim ružno dijete'
tek sletio /
Aco Petrović za RTL Danas o netom osvojenom prvenstvu: 'Brazil je na pravom putu'
TEK SLETIO /
Aleksandar Petrović za RTL Danas: Nakon senzacionalnog uspjeha s Brazilom poslao poruku HKS-u!
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 09. 2025.